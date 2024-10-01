Названы главные причины появления зубного камня

Стоматолог Блюмкин: зубной камень образуется из-за обилия сладкого в рационе

Стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель «Стоматологии Взаимоотношений» Игорь Блюмкин перечислил главные причины появления зубного камня. Их он назвал «Ленте.ру».

Первой причиной формирования зубного камня врач назвал недостаточную гигиену полости рта. По его словам, некачественная чистка зубов, пренебрежение зубной нитью и ирригатором приводит к неполному очищению от зубного налета, особенно в труднодоступных местах. В результате налет накапливается, смешивается с содержащимися в слюне минеральными веществами и затвердевает.

Зубной камень могут провоцировать и различные заболевания полости рта, например, гингивит и пародонтит, продолжил Блюмкин. Также, по словам врача, он может образовываться из-за обилия сладкого и недостатка твердой пищи в рационе.

Твердая пища способствует самоочищению эмали, поэтому ее недостаток может спровоцировать образование зубного камня. В свою очередь, обилие мучного, сладкого и быстроусвояемых углеводов приводит к скоплению большого количества бактерий на зубах и, как следствие, образованию зубного камня Игорь Блюмкин стоматолог, хирург-имплантолог

К другим причинам появления зубного камня стоматолог отнес генетическую предрасположенность, курение и привычку жевать на одной стороне.

Ранее стоматолог Татьяна Сумцова перечислила болезни, сопровождающиеся запахом изо рта. По ее словам, неприятный запах изо рта появляется при употреблении определенных продуктов питания, например, лука или чеснока, из-за естественных процессов в организме или развития патологий.