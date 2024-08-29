Стоматолог перечислила сопровождающиеся неприятным запахом изо рта болезни

Стоматолог Сумцова: неприятный запах изо рта может быть признаком рака и диабета

Неприятный запах изо рта — галитоз — возникает по множеству причин, включая такие угрожающие жизни болезни, как рак и диабет, рассказала стоматолог Татьяна Сумцова. В комментарии aif.ru врач перечислила также другие сопровождающиеся этим симптомом недуги.

По словам Сумцовой, неприятный запах изо рта появляется при употреблении определенных продуктов питания, например лука или чеснока, из-за естественных процессов в организме или развития патологий. Она объяснила, что галитоз может появиться при кариесе и пульпите, сухости слизистой рта, налете на языке. Также этот симптом сопровождает такие болезни, как гастрит, ГЭРБ, синдром раздраженного кишечника.

У пациентов с больным желчным пузырем, печенью, легкими, туберкулезом, сахарным диабетом также может плохо пахнуть изо рта, добавила доктор.

В заключение Сумцова рассказала, что галитоз может быть признаком болезней почек, рака и некоторых психических расстройств.

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