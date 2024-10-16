Врачи спасли Витаса от слепоты

Российские врачи спасли певца Витаса от слепоты

45-летний певец Виталий Грачев, известный под псевдонимом Витас, мог полностью ослепнуть, но врачи спасли его зрение. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, причиной проблем с глазами у артиста стало воздействие софитов и прочей осветительной техники, используемой на концертах. Он перенес несколько операций в течение последних нескольких месяцев и на время лечения находился практически в полной темноте, передвигался в солнцезащитных очках.

Сейчас, как передает источник, Грачев полностью выздоровел. Он благодарит российских врачей за спасение и готовится выступать в китайском Гуанчжоу в ноябре.

Ранее стало известно, что продюсер Витаса объяснил отсутствие у него концертов в России желанием выступить с новой программой, которая пока не готова.