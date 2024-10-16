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16:57, 16 октября 2024Экономика

ВТБ оценил среднюю сумму на вкладе у своих клиентов

Клиенты ВТБ держат на вкладах в банке в среднем 531 тысячу рублей

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Клиенты ВТБ держат на вкладах в банке в среднем 531 тысячу рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные пресс-службы кредитной организации.

Зампред правления банка Георгий Горшков привел статистику за последние годы. Так, В 2023 году средняя сумма депозита составила 501 тысячу рублей, а в 2022 году — 520 тысяч. В нынешнем году показатель достиг рекорда. Как объяснил Горшков, вкладчики стараются аккумулировать свои свободные средства на депозитах в условиях высокой ключевой ставки ЦБ.

В целом, по оценке представителя ВТБ, сбережения граждан в российских банках по итогам 2024 года могут достичь 56,3 триллиона рублей. Это новый рекорд.

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      Платон Щукин
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