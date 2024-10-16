Сбережениям россиян в банках предрекли рекорд

ВТБ: сбережения россиян в банках могут достичь в 2024 году 56,3 трлн рублей

Сбережения граждан в российских банках по итогам 2024 года могут достичь 56,3 триллиона рублей, увеличившись на 27 процентов, что станет новым рекордом. Об этом рассказал заместитель президента--председателя правления ВТБ Георгий Горшков, которого цитирует ТАСС.

Зампред ВТБ уточнил, что годом ранее показатель составил 23 процента. По его словам, на фоне сезонной конкуренции и роста ключевой ставки банки «снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки», что «обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам в этом году».

Предрекаемый скачок до исторических максимумов анонсируется на фоне резкого роста доходов банков. В сентябре ЦБ повысил прогноз прибыли банковского сектора РФ на 2024 год с 3,1-3,6 триллиона рублей до 3,3-3,8 триллиона. Показатель второй год подряд находится на рекордных уровнях.

В то же время объем средств россиян на счетах отечественных банков уже с января по июнь вырос на 4,8 триллиона рублей, причем почти треть прироста обеспечила капитализация процентов по вкладам.