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12:29, 22 июля 2024Экономика

Доходы россиян от процентов по вкладам подсчитали

ЦБ: банковские счета и вклады россиян выросли почти на пять триллионов рублей

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В России в первом полугодии вырос объем средств населения на банковских вкладах и счетах. Об этом сообщил Банк России в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора РФ» за июнь 2024 года.

По данным регулятора, с января по июнь 2024 года средства россиян в банках выросли на 4,8 триллиона рублей. В аналогичный период прошлого года прирост был в 2,5 раза меньше. Почти 30 процентов прироста (около полутора триллионов рублей) в 2024 году было обеспечено за счет капитализации процентов по вкладам — то есть прибавки начисленных процентов к основной сумме.

За шесть месяцев 2024 года средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в десяти крупнейших банках выросла с 14,7 процента до 16,1 процента. Если же считать, учитывая данные за первую декаду июня, то уже до 16,6 процента.

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Известно, что по итогам июня 2024 года средства российских физлиц в банках выросли на 1,7 процента, если сравнивать с данными за май, и достигли 49,8 триллиона рублей.

Наряду с этим наблюдается мощный переток средств населения в банковскую систему. Так, с января по июнь 2024 года объем наличных на руках у россиян снизился почти на 600 миллиардов рублей. За последний год на депозиты положили больше 10 триллионов рублей. На срочные вклады поступает почти по 0,7 триллиона каждый месяц.

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