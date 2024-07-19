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12:49, 19 июля 2024Экономика

Банковские средства россиян выросли

ЦБ: банковские средства россиян выросли на 1,7 процента в июне

Фото: AYO Production / Shutterstock / Fotodom

По итогам июня 2024 года банковские денежные средства российских физических лиц выросли на 1,7 процента в сравнении с майским показателем и достигли уровня 49,8 триллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

В сравнении с показателем последнего весеннего месяца июньский вырос на 800 миллиардов рублей. При этом майские темпы прироста были выше — тогда банковские средства россиян выросли на 2,6 процента, или на 1,3 триллиона, уточнили в регуляторе.

В первом летнем месяце росли объемы только рублевых остатков. Этот показатель увеличился на 2 процента, или на 896 миллиардов рублей. Объем подобных средств на текущих счетах вырос на 1,6 процента (на 247 миллиардов), на срочных вкладах — на 2,1 процента (на 650 миллиардов). В то же время валютные средства населения в банках по итогам июня продемонстрировали противоположную динамику и сократились на 2,1 процента, или на 81 миллиард в рублевом эквиваленте, резюмировали в ЦБ.

Объем банковских средств россиян растет не первый месяц. Так, в апреле их совокупный размер увеличился на 2,1 процента в сравнении с мартовским показателем, или на триллион рублей. В ЦБ связали подобную динамику в первую очередь с привлекательными ставками по депозитам.

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