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12:50, 28 мая 2024Экономика

В ЦБ сообщили о росте банковских средств россиян

ЦБ: объем денежных средств россиян в банках вырос на 1 триллион рублей в апреле

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

По итогам апреля 2024 года суммарные объемы денежных средств россиян в банках увеличились на 2,1 процента в сравнении с мартовским показателем, или на один триллион рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

В регуляторе объяснили подобную динамику привлекательными процентными ставками по депозитам. При этом за второй месяц весны выросли только рублевые остатки (плюс один триллион рублей, или 2,4 процента к уровню марта). В то же время объемы денежных средств в иностранной валюте продемонстрировали противоположную динамику и сократились на 0,9 процента, или на 35 миллиардов в рублевом эквиваленте.

В марте в банковском секторе наблюдалась схожая динамика. Тогда объемы денежных средств россиян увеличились на 1,9 процента в месячном выражении, или на 900 миллиардов рублей.

В свою очередь, по итогам февраля показатель вырос на 2,5 процента. Таким образом, остатки банковских средств россиян растут третий месяц подряд. В ЦБ связали подобную тенденцию с рядом факторов. К числу основных причин в регуляторе отнесли рост доходов россиян и высокие процентные ставки по банковским депозитам.

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      Анатолий Акулов
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