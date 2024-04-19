ЦБ сообщил о росте банковских средств россиян

ЦБ: объем денежных средств физлиц в банках вырос на 900 млрд рублей в марте

По итогам марта 2024 года суммарные объемы денежных средств россиян в банках увеличились на 1,9 процента в сравнении с февралем, или на 900 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

Отмечается, что денежные средства граждан активно растут второй месяц подряд. Так, в феврале темпы увеличения составили 2,5 процента. В регуляторе связали подобную динамику с рядом факторов, включая рост доходов россиян и высокие процентные ставки по банковским депозитам.

В то же время денежные средства российских компаний в банках в марте продемонстрировали противоположную динамику и сократились на 1,6 процента, или на 883 миллиарда рублей. При этом основной спад, как пояснили в ЦБ, произошел в последние десять дней месяца на фоне перечисления налогов в федеральный бюджет.

Ранее в ЦБ сообщили о росте средней максимальной ставки по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках до 14,83 процента по итогам третьей декады марта. В сравнении с серединой месяца показатель вырос на 0,13 процентного пункта. В феврале средняя максимальная ставка по рублевым депозитам держалась в коридоре 14,78-14,85 процента.