ВВС Израиля ликвидировали полевого командира «Хезболлы» Харири на юге Ливана

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля ликвидировали полевого командира шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

«По указанию Северного командования Армии обороны Израиля израильские ВВС нанесли удар и уничтожили террориста Джалала Мустафу Харири, который был командующим "Хезболлы" в районе Кана на юге Ливана», — отмечается в заявлении вооруженных сил.

Также уточняется, что были ликвидированы ряд военных «Хезболлы», которые занимались артиллерийским обстрелом северных территорий Израиля.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что страны Европейского союза (ЕС) не станут выводить дислоцированные в Ливане войска, участвующие в миротворческой миссии ООН. Он подчеркнул, что Израиль имеет право на самозащиту в конфликте с исламистской радикальной группировкой шиитского толка «Хезболла», но у ЕС «есть четкое требование к Израилю: быть очень осторожным в этом вопросе».