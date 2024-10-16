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13:55, 16 октября 2024Россия

Застрявший на 67 дней в Охотском море россиянин рассказал о подготовке к своим похоронам

Shot: застрявший в Охотском море Пичугин до спасения готовился к своим похоронам

Кадр: Telegram-канал SHOT

Михаил Пичугин, который застрял в Охотском море на 67 дней, рассказал, что до появления спасателей готовился к своим похоронам. Комментарий выжившего россиянина опубликовал Telegram-канал Shot.

Турист признался, что он уже привязал себя к лодке, чтобы его тело не смыло и родственники сумели нормально с ним попрощаться. Аналогичные действия Пичугин до этого проделал с погибшими братом и племянником.

Врачи и рыбаки предположили, что если бы 46-летнего мужчину не обнаружили, он мог бы продержаться на дрейфующей лодке чуть меньше недели.

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Сам Пичугин подчеркнул, что смог уцелеть ради дочери. В последние дни на судне он был обездвижен из-за истощения, от переохлаждения мужчину спасал спальник из верблюжьей шерсти.

До этого бывшая жена Пичугина пояснила, что его поиски то прекращались, то возобновлялись.

Об исчезновении в открытом море двух мужчин и подростка стало известно в начале августа. Лодку нашли в тысяче километров от города Оха, откуда россияне начинали свой маршрут. Выжить удалось только Михаилу Пичугину. За дни опасного сплава россиянин похудел на 50 килограммов. Врачи после осмотра сочли его состояние удовлетворительным.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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