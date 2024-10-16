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13:50, 16 октября 2024Бывший СССР

Зеленский предложил разместить «неядерный пакет сдерживания» России на Украине

Зеленский предложил разместить на Украине «неядерный пакет сдерживания» России

Фото: Ebrahim Noroozi / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Европейскому союзу (ЕС) и США разместить на территории страны «неядерный пакет сдерживания» России. Об этом глава страны заявил в ходе представления «мирного плана» в Верховной Раде, пишет ТАСС.

«Украина предлагает США вместе с обозначенными партнерами, в том числе Евросоюзом (...) заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся на Украине критических ресурсов, совместном использовании их экономического потенциала», — заявил Зеленский.

Подробности составляющей «пакета» он не раскрыл.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что его «план победы» предусматривает использование дальнобойного западного оружия для ударов по территории России.

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      Сергей Болиев
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