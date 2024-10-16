Зеленский включил в «план победы» удары вглубь России

Зеленский: «план победы» включает в себя удары вглубь России

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского предусматривает использование дальнобойного западного оружия для ударов по территории России. Об этом сообщил Зеленский, опубликовав свое выступление в украинском парламенте в личном Telegram-канале.

Президент сообщил, что одним из пунктов его плана предусматриваются совместные защитные операции с западными странами для сбития российских ракет и дронов в пределах доступа воздушного щита государств-партнеров. Также предусматривается снятие западными странами ограничений на использование дальнобойного оружия по военным целям на территории России и предоставление соответствующих вооружений, а также спутниковых данных и данных разведок. Зеленский подытожил, что второй пункт «плана победы» в принципе предусматривает усиление военного потенциала Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Украина воюет сразу с тремя странами — Россией, Ираном и КНДР. Всего в его плане пять пунктов, которые также включают приглашение страны в НАТО.

