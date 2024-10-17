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14:34, 17 октября 2024Экономика

Великобритания ввела санкции против 22 связанных с Россией танкеров

Британские власти расширили санкции против России на «Русгаздобычу» и 22 танкера

Фото: Kin Cheung / AP

Правительство Великобритании расширило антироссийские санкции на компанию «Русгаздобыча» и 22 судна, в том числе 18 нефтяных танкеров и четыре танкера-газовоза. Сообщение об этом опубликовало МИД королевства.

В нем говорится, что нынешние ограничительные меры стали самыми масштабными из введенных против российского теневого флота, который занимается перевозкой нефти и газа в обход действующих ограничений. Они предполагают заморозку средств «Русгаздобычи» и запрет для судов на заход в британские порты и страхование британскими компаниями.

Санкционный список теперь включает 43 судна, которые, предположительно, задействованы в перевозках российской нефти. Как подчеркнули в пресс-службе министерства, речь идет не только о нарушении условий потолка цен на нефть, установленного на уровне 60 долларов за баррель, но и о значительных экологических рисках, связанных с разливами нефти.

По оценкам ведомства, за последний год попавшие под новые санкции нефтяные танкеры перевезли сырья на сумму около 4,9 миллиарда долларов. Кроме того, в пресс-релизе подчеркивается эффективность санкций, так как попавшие под них ранее суда вынуждены перегружать товар или простаивать в портах.

Ранее стало известно, что на фоне санкционных ограничений российская газовая компания «Новатэк» заморозит работы по «Мурманскому СПГ» и «Обскому СПГ». Одной из главных проблем для продолжения работ источники, знакомые с положением дел, называют нехватку газовозов ледового класса.

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      Платон Щукин
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