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06:58, 17 октября 2024Силовые структуры

Адвокат бизнесмена Мартиросяна заявил о получении им денег от жены генерала Кузнецова

Адвокат Раевский: Мартиросян получил деньги на строительство от жены Кузнецова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Краснодарский бизнесмен Лева Мартиросян, обвиняемый в даче взятки бывшему начальнику Главного управления кадров Министерства обороны Юрию Кузнецову, получил 36,5 миллиона рублей от жены генерала на строительство дома, сообщил РИА Новости адвокат предпринимателя Артем Раевский.

Он заявил, что следователю были представлены нотариально заверенные копии расписок и платежных документов из банка. «В них речь идет о передаче супругой Кузнецова 36,5 миллиона Мартиросяну в счет приобретения земельного участка и строительства дома», — указал юрист.

По его словам, защита бизнесмена настаивает на допросе Кузнецовой по факту передачи денежных средств.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета (СК) России допросили 17 свидетелей по делу о взятке Юрия Кузнецова и его предполагаемого сообщника.

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      Маргарита Пименова
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