The Hill: Байден прибыл с визитом в Германию, чтобы обсудить конфликт на Украине

Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Германию, чтобы обсудить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке с лидерами ФРГ, Франции и Великобритании. Об этом сообщает газета The Hill.

В частности, уточняется, что одной из центральных тем саммита будет обсуждение предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским «плана победы», одним из пунктов которого является требование принятия Киева в НАТО.

«Идет активное обсуждение различных элементов плана, изложенного президентом Зеленским (...) На данный момент консенсуса нет (...) Мы, безусловно, осознаем срочность момента, поэтому президент возглавляет усилия по поставке Украине необходимого ей оборудования, и он серьезно относится ко всем элементам, которые предлагаются украинцами», — приводит издание слова источника из администрации американского лидера.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент Байден не сможет встретиться со своим украинским коллегой Зеленским во время визита в Европу. При этом он созвонился 16 октября с ним и анонсировал новые поставки военной помощи стоимостью в 425 миллионов долларов.