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20:55, 17 октября 2024Наука и техника

Обнаружен механизм регенерации мозга

Nature Communications: обнаружен механизм регенерации мозга

Фото: Robina Weermeijer / Unsplash

Международная группа нейробиологов обнаружила механизм регенерации клеток мозга. Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications, открывает перспективы для разработки новых подходов к лечению нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Нейральные стволовые клетки обеспечивают развитие и восстановление мозга, но с возрастом их активность снижается. Исследователи выяснили, что в реактивации этих клеток участвует процесс SUMOилирования — химической модификации белков с участием небольшого белка SUMO (малый убиквитин-подобный модификатор). Этот процесс позволяет активировать нейральные стволовые клетки, которые из состояния покоя переходят к восстановлению клеток мозга.

Команда ученых использовала генетические и биохимические методы, чтобы изучить влияние SUMOилирования на реактивацию нейральных стволовых клеток. Наблюдения показали, что определенные белки, помеченные SUMO, способны «будить» спящие нейральные клетки, и активировать их для процесса регенерации.

В ходе экспериментов на плодовых мушках исследователи обнаружили, что при отсутствии белков SUMO развитие мозга нарушается, а у подопытных мушек наблюдаются признаки микроцефалии, что подчеркивает критическую роль SUMOилирования для роста и функционирования мозга. На молекулярном уровне команда также выявила, что SUMOилирование влияет на путь Hippo, известный своим участием в регуляции роста и деления клеток.

SUMOилирование делает белок Warts, ограничивающий рост клеток в пути Hippo, менее активным. Это позволяет нейральным стволовым клеткам расти и делиться, внося вклад в развитие и функционирование мозга. Дальнейшие эксперименты показали, что белки SUMO и путь Hippo обладают высокой степенью консервативности, то есть их аналогичные механизмы встречаются и у человека.

Полученные данные важны для понимания регенеративных процессов в мозге и открывают возможности для создания новых терапевтических подходов. Исследователи полагают, что регулирование активности SUMO и пути Hippo поможет разрабатывать целевые методы лечения различных заболеваний, связанных с нейродегенерацией и неврологическими нарушениями.

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      Александр Еникеев
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