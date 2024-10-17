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20:14, 17 октября 2024Ценности

Брат возлюбленного Тейлор Свифт высмеял его из-за непристойной рубашки на свидании

Фото: TheStewartOfNY / INSTARimages.com / Legion-Media

Джейсон Келси, брат игрока в американский футбол Трэвиса Келси, высмеял спортсмена из-за непристойной одежды, которую он надел на встречу с возлюбленной — певицей Тейлор Свифт. Соответствующее видео появилось на его YouTube-канале.

Родственник обратил внимание, что Келси отправился на двойное свидание с избранницей и супругами-актерами Блейк Лайвли и Райаном Рейнольдсом в необычном наряде. Мужчина надел темно-синюю рубашку для боулинга бренда Jacquemus, на которой автор видео разглядел совершающие половой акт человеческие фигуры и гениталии коня.

В свою очередь, футболист заявил, что не заметил подобных рисунков на своей одежде. «Когда я купил рубашку, я не обратил на нее особого внимания. Мне просто понравился цвет, узоры и прочее», — заявил он, отметив, что его брат может ошибаться в трактовке изображений.

В июле сообщалось, что Трэвис Келси потратил на шопинг в Лондоне 7,5 миллиона рублей за раз.

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      Карина Черных
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