Возлюбленный Тейлор Свифт за раз потратил на шопинг миллионы рублей

Игрок в американский футбол Трэвис Келси потратил на шопинг 7,5 миллиона рублей

Известный игрок в американский футбол Трэвис Келси потратил на шопинг в Лондоне 7,5 миллиона рублей за раз. Соответствующую информацию приводит The US Sun.

По данным журналистов, 34-летний возлюбленный певицы Тейлор Свифт посетил магазин люксового бренда Burberry, где приобрел кожаную куртку-бомбер за 4950 долларов (436 тысяч рублей), классическую кожаную байкерскую куртку за 5900 долларов (519 тысяч рублей) и стеганую куртку-бомбер стоимостью 2350 долларов (207 тысяч рублей).

«Трэвису нравится стиль Burberry», — заявил инсайдер.

Помимо этого, спортсмен купил две пары часов Rolex, общая цена которых составила 63 тысячи долларов (5,5 миллиона рублей). Вдобавок гардероб знаменитости пополнился двумя джинсовыми рубашками в стиле пэчворк за 3350 долларов (295 тысяч рублей) и шортами за 2380 долларов (210 тысяч рублей) марки Louis Vuitton.

В заключение Келси также потратил 1700 долларов (150 тысяч рублей) на панаму Lock & Co. «Трэвис давно планировал эту поездку. Он любит лондонский образ жизни — от такси и чая до моды», — рассказал источник.

В июне Элтон Джон решил распродать свой роскошный гардероб на аукционе. Так, покупатели могли приобрести сотни предметов одежды, обуви и аксессуаров. Среди них — куртки Gucci, халаты Versace, индивидуальные мокасины Prada, а также исторические концертные футболки и бейсболки.

