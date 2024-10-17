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16:19, 17 октября 2024Ценности

Брюки на одну ногу станут новым трендом

NYP: брюки с одной штаниной станут новым трендом

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Брюки с одной штаниной станут новым модным трендом. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Обозреватели заметили, что все больше дизайнеров включают в свои коллекции штаны, легинсы и юбки на одну ногу. Среди таких брендов оказались Bottega Veneta, Louis Vuitton, Coperni, Rick Owens, Courrèges, Victoria Beckham и другие именитые марки. Модный аналитик Фрида Тордхаг связывает актуальность подобных вещей с трендом на асимметрию.

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«Мне кажется, что это интересный способ разнообразить вечерние образы», — считает стилист Джалил Джонсон. С мнением эксперта согласился журналист Агус Панзони, который также предрек популярность необычных форм в одежде.

Ранее в октябре стилист Александр Рогов назвал еще один модный тренд весны и лета 2025 года.

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      Карина Черных
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