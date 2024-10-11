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13:51, 11 октября 2024Ценности

Стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2025 года

Стилист Александр Рогов посоветовал носить цепочки на талии весной 2025 года

Фото: Raimonda Kulikauskiene / Getty Images

Стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2025 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 164 тысячи подписчиков.

Эксперт рассказал, что весной и летом следующего года одной из самых важных тенденций станет акцент на талии и бедрах. По этой причине специалист посоветовал носить различные аксессуары.

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«Совершенно разные ремни, цепочки, поясные сумки войдут в модный обиход и чем их будет больше одновременно — тем лучше! Готовьтесь или практикуйте уже сейчас!» — написал он.

В августе молодежь пристрастилась к любимому аксессуару своих бабушек. Отмечалось, что у представителей поколения Z популярными стали разнообразные броши.

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      Екатерина Ештокина
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