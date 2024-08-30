Молодежь пристрастилась к любимому аксессуару своих бабушек

WWD: молодежь пристрастилась к популярным у их бабушек брошам

Представители поколения Z пристрастились к любимому аксессуару своих бабушек. Об этом сообщает WWD.

Отмечается, что у молодежи популярными стали разнообразные броши. Так, старший руководитель отдела женской моды и стратегических партнерств интернет-магазина The RealReal Ноэль Шакка заявила, что в последние два года отметила значительный рост продаж данного украшения на сайте.

Кроме того, данное изделие продемонстрировали манекенщицы на показах таких брендов, как Tory Burch, Miu Miu и Schiaparelli, а также знаменитости на красных дорожках. Среди них — артисты Мишель Йео, Путри Марино, Мэттью Макконахи, Барри Кеоган и Джон Красински.

В то же время десятки тысяч видео, где девушки демонстрируют образы с брошами, появились в TikTok.

В июле сообщалось, что молодежь также пристрастилась к старой одежде и заботе о природе в угоду тренду.