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18:42, 24 июля 2024Ценности

Молодежь пристрастилась к старой одежде в угоду тренду

BOF: молодежь пристрастилась к старым вещам в угоду тренду underconsumption core

Фото: Artificial Photography / Unsplash

Молодежь пристрастилась к старой одежде и заботе о природе в угоду тренду. Соответствующий материал публикует BOF.

Речь идет о тенденции underconsumption core, что буквально означает «недостаточное потребление». Суть эстетики заключается в том, чтобы покупать только необходимые вещи и по максимуму использовать те, что уже есть. Зумеры публикуют сотни видео, в которых демонстрируют свои поношенные одежду, обувь и сумки.

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Кроме того, в TikTok появились множество роликов, в которых блогеры рассказывают о том, как жертвуют вещи нуждающимся. Тренд охватил и косметику: по словам последователей течения, они приобретают только самые необходимые уходовые средства, разрезают упаковки, чтобы достать как можно больше продукта, а также используют духи до последней капли.

В апреле стало известно, что носить джинсы оказалось опасным для планеты.

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      Майя Пономаренко
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