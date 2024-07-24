Молодежь пристрастилась к старой одежде в угоду тренду

BOF: молодежь пристрастилась к старым вещам в угоду тренду underconsumption core

Молодежь пристрастилась к старой одежде и заботе о природе в угоду тренду. Соответствующий материал публикует BOF.

Речь идет о тенденции underconsumption core, что буквально означает «недостаточное потребление». Суть эстетики заключается в том, чтобы покупать только необходимые вещи и по максимуму использовать те, что уже есть. Зумеры публикуют сотни видео, в которых демонстрируют свои поношенные одежду, обувь и сумки.

Кроме того, в TikTok появились множество роликов, в которых блогеры рассказывают о том, как жертвуют вещи нуждающимся. Тренд охватил и косметику: по словам последователей течения, они приобретают только самые необходимые уходовые средства, разрезают упаковки, чтобы достать как можно больше продукта, а также используют духи до последней капли.

В апреле стало известно, что носить джинсы оказалось опасным для планеты.