Бывшего главного нарколога России Брюна осудили по делу о мошенничестве

Суд в Москве дал 7 лет колонии бывшему главному наркологу Брюну за мошенничество

Кузьминский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, похитившего 137 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Брюну также назначили штраф в размере 850 тысяч рублей и лишили права занимать определенные должности на 2,5 года. Другие фигуранты дела о мошенничестве получили различные сроки наказания.

Ранее гособвинение запрашивало для бывшего главного нарколога восемь лет лишения свободы. По версии следствия, он вывел деньги во время закупок медицинских изделий для определения наркологической и алкогольной зависимости.

В августе 2022 года силовики задержали Брюна и вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева, а затем еще троих фигурантов. Изначально сумма предполагаемого ущерба оценивалась в 20 миллионов рублей, а чуть позже выросла почти в семь раз и составила 137 миллионов рублей.

