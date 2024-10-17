Последствия новых норм размещения машино-мест для цен на новостройки оценили

Сазонова: новые нормы размещения машино-мест не повлияют на цены на жилье

Инициатива столичных властей по изменению нормативов размещения машино-мест в жилищных комплексах (ЖК) не скажется на стоимости новостроек. Такое предположение в беседе с Агентством городских новостей «Москва» выдвинула управляющий директор агентства недвижимости NF Dom Наталья Сазонова.

Действующие на текущий момент нормы вынуждают застройщиков снабжать комплексы большим количеством мест для парковки. Однако среди жильцов машино-места не слишком популярны — такую покупку многие считают расточительной на фоне запредельных ставок по ипотеке и роста цен на жилье в целом. В итоге издержки за нераспроданные места в подземном паркинге ложатся бременем на весь проект.

Так, к концу сентября на проданные квартиры в новостройках Москвы приходилось лишь 24 процента проданных машино-мест — то есть на каждую сотню объектов приходится 15-24 машино-места. «Даже с учетом того, что машино-места продолжают продаваться и после ввода дома в эксплуатацию, спрос на них, как правило, ниже, чем запроектированное по нормативам количество», — констатировала эксперт.

По мнению риелтора, нововведение может подтолкнуть девелоперов сокращать число машино-мест. Такая мера лишь пойдет на благо всему проекту, убеждена Сазонова. «Девелоперы смогут уделить больше внимания обустройству общественных зон и озеленению территорий, что сегодня является основными факторами, привлекающими покупателей», – объяснила она.

Не повлияет на стоимость «первички» и подорожавшие стройматериалы. Об этом ранее заявил основатель Гильдии риелторов России Константин Апрелев. По его прогнозам, максимально цены на новостройки могут подняться в пределах двух процентов.

