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12:02, 17 октября 2024Наука и техника

Определен механизм болезни Альцгеймера после травмы

Acta Neuropathologica: определен механизм болезни Альцгеймера после травмы

Фото: Robina Weermeijer / Unsplash

Исследователи Медицинского центра Векснера и Медицинского колледжа Университета штата Огайо определили молекулярные механизмы, которые могут объяснить повышенный риск развития болезни Альцгеймера после черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Результаты исследования были опубликованы в журнале Acta Neuropathologica.

Команда ученых обнаружила, что ЧМТ приводит к гиперфосфорилированию тау-белка, глиозу (воспалению астроцитов и микроглии), синаптической дисфункции и когнитивным нарушениям, связанным с болезнью Альцгеймера. Эти молекулярные изменения могут стать связующим звеном между травмой и развитием нейродегенеративных процессов.

Для изучения этой связи использовались мышиные модели и посмертная мозговая ткань людей с ЧМТ. Одним из ключевых открытий стало выявление роли белка BAG3, который участвует в процессе аутофагии-лизосомы — важного механизма клеточного клиренса. Недостаток BAG3 приводит к накоплению гиперфосфорилированного тау-белка в нейронах и олигодендроцитах после ЧМТ.

Путем сверхэкспрессии BAG3, усиленной с помощью вирусного носителя (AAV), ученые смогли уменьшить гиперфосфорилирование тау и снизить синаптическую дисфункцию, что привело к улучшению когнитивных показателей. Это подтверждает, что BAG3 может играть важную роль в механизмах клиренса тау-белка и предотвращать его накопление.

Также исследователи обнаружили, что BAG3 может служить фактором уязвимости клеток к патологии тау. Ранее этот белок был определен как «ген-концентратор», отвечающий за поддержание гомеостаза тау, что укрепляет его роль в предупреждении нейродегенерации.

В будущем ученые планируют продолжить исследование связи между ЧМТ, BAG3, патологией тау и нейродегенерацией с использованием новой модели ЧМТ (CHIMERA), имитирующей легкие травмы головы. По словам исследователей, дальнейшие разработки помогут создать эффективные методы профилактики болезни Альцгеймера для людей с черепно-мозговыми травмами.

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      Александр Еникеев
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