Домохозяек призвали кинуть фольгу в унитаз

«БелНовости»: фольга в унитазе предупреждает образование налета

Использование фольги в унитазе может стать профилактикой образования известкового налета. Такое утверждение высказали эксперты «БелНовости».

Специалисты посоветовали оторвать от листа фольги несколько кусочков и скатать их таким образом, чтобы получились шарики. Их следует поместить в сливной бачок на пару часов. При желании фольгу можно не извлекать. В таком случае шарики придется время от времени заменять, чтобы они продолжили эффективно работать.

Ранее домохозяйкам посоветовали использовать шипучие таблетки для мытья сантехники. Специалисты посоветовали окунуть губку или кусок ткани в емкость с водой, где предварительно разбавили одну таблетку витаминов. Следует протереть тряпкой место, на котором образовался налет: смеситель, душевую лейку или другую сантехнику, чтобы предметы приобрели блеск.