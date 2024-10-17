Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:32, 17 октября 2024Россия

Дрон ВСУ сбит над российским регионом

Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Еще один украинский беспилотник сбит над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Дрон был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, подчеркнул губернатор. По его словам, в результате уничтожения беспилотника никто не пострадал, разрушений также не последовало. Богомаз поблагодарил военнослужащих за отражение атаки.

17 октября украинские беспилотники массово атаковали Брянскую область. В течение 15 минут над регионом были сбиты шесть летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о возможном восстановлении ядерного оружия

      В МИД прокомментировали новые санкции Британии

      Трое российских разведчиков провели месяц в окружении ВСУ под Курском

      Саммит ЕС призвал ускорить поставки оружия Украине

      Врачи нашли внутри мужчины живого таракана

      США ввели санкции против российских и китайских компаний

      В «школе гостеприимства» российского региона предложили провести игры на выживание

      Силовики задержали трех россиян в подпольной нарколаборатории

      Значение перехода Максимильяновки под контроль ВС России объяснили

      Уехавший из России комик назвал новое место жительства райским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше