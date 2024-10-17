Дрон ВСУ сбит над российским регионом

Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Еще один украинский беспилотник сбит над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Дрон был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, подчеркнул губернатор. По его словам, в результате уничтожения беспилотника никто не пострадал, разрушений также не последовало. Богомаз поблагодарил военнослужащих за отражение атаки.

17 октября украинские беспилотники массово атаковали Брянскую область. В течение 15 минут над регионом были сбиты шесть летательных аппаратов.