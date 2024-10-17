Еще два беспилотника сбиты в ходе отражения атаки БПЛА на российский регион

Число сбитых в Брянской области при отражении атаки БПЛА возросло до шести

Еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Ранее губернатор обратился к жителям и предупредил их о налете беспилотников.

Таким образом, число уничтоженных дронов достигло шести. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул губернатор.

Ранее 17 октября украинский БПЛА попытался атаковать еще один приграничный российский регион — Курскую область. Он был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. Целью дрона было нанести террористический удар по объекту на территории России, отметили в Минобороны.