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13:32, 17 октября 2024Россия

Украина снова пыталась ударить по региону России

Минобороны России: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались ударить по Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью один беспилотник. Это произошло около 12:00 по московскому времени.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на объекты на территории России. Там уточнили, что ВСУ пытались атаковать приграничный регион беспилотником самолетного типа.

Украина в ночь на четверг, 17 октября, пыталась атаковать три региона России — ВСУ выпустили 13 дронов по Орловской, Курской и Брянской областям. Власти тогда не сообщали о пострадавших.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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