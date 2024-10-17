Украина снова пыталась ударить по региону России

Минобороны России: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались ударить по Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью один беспилотник. Это произошло около 12:00 по московскому времени.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на объекты на территории России. Там уточнили, что ВСУ пытались атаковать приграничный регион беспилотником самолетного типа.

Украина в ночь на четверг, 17 октября, пыталась атаковать три региона России — ВСУ выпустили 13 дронов по Орловской, Курской и Брянской областям. Власти тогда не сообщали о пострадавших.