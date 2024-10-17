Украина за ночь выпустила 13 беспилотников по трем регионам России

МО: силы ПВО сбили 13 дронов ВСУ над Орловской, Курской и Брянской областями

В ночь на четверг, 17 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по трем регионам России 13 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Беспилотники перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). Шесть дронов сбили над Орловской областью, четыре — над Курской, три — над Брянской,

Уточняется, что регионы России пытались атаковать беспилотники самолетного типа. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории страны.

Днем ранее, 16 октября, ВСУ выпустили три беспилотника по Белгородской и Воронежской областям. О пострадавших там не сообщалось.