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07:10, 16 октября 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках ударов ВСУ по России

МО РФ: силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской и Воронежской областями

Фото: Unsplash

В ночь на среду, 16 октября, Вооруженные сил Украины (ВСУ) выпустили три беспилотника по двум регионам России. Подробности о ночных попытках атак журналистам привело Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Белгородской областью, еще один — над Воронежской. Речь идет о дронах самолетного типа, сообщили в ведомстве.

Минобороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России, Других подробностей о попытках атак в министерстве не привели.

Днем ранее, 15 октября, ВСУ пытались атаковать Курскую, Тульскую и Воронежскую области — там сбили по одному беспилотному летательному аппарату.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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