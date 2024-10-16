Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках ударов ВСУ по России

МО РФ: силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской и Воронежской областями

В ночь на среду, 16 октября, Вооруженные сил Украины (ВСУ) выпустили три беспилотника по двум регионам России. Подробности о ночных попытках атак журналистам привело Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Белгородской областью, еще один — над Воронежской. Речь идет о дронах самолетного типа, сообщили в ведомстве.

Минобороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России, Других подробностей о попытках атак в министерстве не привели.

Днем ранее, 15 октября, ВСУ пытались атаковать Курскую, Тульскую и Воронежскую области — там сбили по одному беспилотному летательному аппарату.