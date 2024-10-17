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13:54, 17 октября 2024Россия

Российский губернатор обратился к жителям на фоне работы ПВО

Брянский губернатор Богомаз сообщил о работе ПВО в регионе

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Брянской области работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области», — обратился к гражданам чиновник.

По его словам, во время работы ПВО были уничтожены четыре беспилотника самолетного типа. Пострадавших и разрушений при отражении атаки нет, добавил глава области.

По данным Минобороны России, в ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по трем регионам России 13 беспилотников. Шесть дронов сбили над Орловской областью, четыре — над Курской, три — над Брянской.

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