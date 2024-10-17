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09:52, 17 октября 2024Силовые структуры

Двух высокопоставленных российских полицейских поймали за организацией незаконной миграции

В Туле задержали двух начальников полиции за выдачу незаконных квот мигрантам

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Туле задержаны двое высокопоставленных полицейских, которые незаконно выдавали квоты на разрешение на временное проживание мигрантам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Задержанные — заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Тульской области и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД России по Тульской области. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») и по части 3 статьи 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»). В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, в период с 2020-го по 2024 год подозреваемые входили в состав комиссии по выдаче квот на разрешение на временное проживание иностранным гражданам, зная, что сведения об адресах пребывания и местах работы, предоставляемые мигрантами на рассмотрение комиссии, недостоверны. За денежное вознаграждение фигуранты принимали положительные решения о выдаче квот.

По информации правоохранителей, полицейские действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории Тульской области. По месту жительства и работы задержанных следователи проводят обыски и изымают предметы, имеющие значение.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области ФСБ пресекла схему незаконной легализации иностранцев через фиктивное отцовство.

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      Анна Габай
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