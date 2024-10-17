Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:23, 17 октября 2024Экономика

Экономист предостерег от раздачи денег россиянам

Экономист Ковригин: раздача денег населению обернется ускорением инфляции

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Безвозмездные выплаты населению России могут разогнать и без того немаленькую инфляцию еще сильнее. Об этом заявил замдиректора института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин. Его цитирует «Комсомольская правда».

Рассуждая о возможности повторения Россией опыта Таиланда, власти которого решили выплатить около 14 миллиардов долларов населению (примерно по 300 долларов на гражданина), Ковригин отметил, что насыщение деньгами действительно может ускорить рост экономики. Однако так происходит в том случае, если производство в стране не развивается из-за слабого платежеспособного спроса. В России же ситуация иная. Совокупный спрос высокий, а производственные мощности загружены.

«При таком исторически низком уровне безработицы выплаты привели бы только к ускорению и без того немаленькой инфляции», — убежден Ковригин.

Опрос, проведенный более года назад, показал, что больше 50 процентов жителей России поддерживают идею безусловного базового дохода. Чаще всего с ней солидаризируются мужчины и граждане в возрасте от 35 до 44 лет. Большинство из тех, кто согласен с перспективой платежей от государства, зарабатывает от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «После Аллаха вся надежда на тебя». Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков попросил помощи у Кадырова

      Раскрыта природа известного коричневого карлика

      Украина снова пыталась ударить по региону России

      Зеленский прокомментировал тайные приложения своего «плана победы»

      Раскрыта судьба брошенного россиянкой в аэропорту Турции новорожденного ребенка

      Россиянам рассказали о пользе остывшего кофе

      Звезда «Универа» тайно стал отцом в третий раз

      Зеленский отверг критику «плана победы»

      Франция успешно испытала новейшие дроны-камикадзе и объявила об их передаче Украине

      В России начнут измерять «выработку на человека» у врачей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше