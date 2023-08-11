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13:40, 11 августа 2023Экономика

Россияне оценили идею получать деньги просто так

SuperJob: половина россиян поддержали идею безусловного базового дохода

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Большая часть россиян (56 процентов) поддержала идею безусловного базового дохода. За два года доля желающих получать деньги просто так выросла на шесть процентов, со ссылкой на исследование Superjob сообщает РБК.

Концепцию базового дохода чаще поддерживают мужчины, чем женщины (59 против 52 процентов) и граждане в возрасте от 35 до 44 лет (59 процентов). Молодежь 25-34 лет, а также россияне старше 45 лет выступают за безусловные выплаты реже (55 и 56 процентов соответственно). Большинство из тех, кто одобряет идею платежей от государства, зарабатывает от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. По мнению опрошенных, удовлетворение базовых потребностей поможет им развиваться.

Против выплат выступили 12 процентов респондентов. По их мнению, базовый доход будет «развращать» население и разгонять инфляцию. Также они заявили, что деньги нужно зарабатывать, а не потакать лентяям. Почти треть (32 процента) респондентов не определились, нужно ли вводить безусловный базовый доход в России.

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В опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. По их мнению, средняя сумма ежемесячной выплаты от государства должна составлять 33,5 тысячи рублей. Самую большую цифру безусловного дохода назвали москвичи — 37 тысяч рублей, на втором и третьем месте — Краснодар и Красноярск (36,4 и 36,1 тысячи рублей соответственно).

Ранее власти Великобритании объявили о начале двухлетнего эксперимента, в рамках которого 30 граждан будут получать безусловный базовый доход в размере 1600 фунтов стерлингов (более 161 тысячи рублей). Организаторы эксперимента хотят проверить, какое влияние на психическое и физическое здоровье граждан окажет такая сумма. Испытуемых выберут в двух местах страны — в городе Джарроу на северо-востоке Англии и в районе Ист-Финчли на севере Лондона.

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    Вячеслав Агапов
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