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16:11, 5 июня 2023Экономика

Британцам предложили раздать деньги просто так

В Англии в ходе эксперимента выплатят по 2 тысячи долларов безусловного базового дохода

Фото: Leon Neal / Getty Images

В течение двух лет 30 жителей Великобритании каждый месяц просто так будут получать безусловный базовый доход в размере 1600 фунтов стерлингов (более 161 тысячи рублей), сообщает The Guardian. Специалисты в ходе эксперимента понаблюдают за тем, какое влияние подобный доход оказывает на жизнь испытуемых.

Испытуемых выберут в двух местах страны — в городе Джарроу на северо-востоке Англии и в районе Ист-Финчли на севере Лондона. Отмечается, что сейчас Autonomy ищет финансовую поддержку для своего проекта. Участников программы выберут случайным образом среди желающих.

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Директор по исследованиям аналитического центра Autonomy Уилл Строндж назвал сумму в 1600 фунтов стерлингов существенной. По его словам, обычно универсальный базовый доход покрывает основные потребности людей. Организаторы эксперимента же хотят посмотреть, какое влияние на психическое и физическое здоровье граждан окажет более значительная сумма.

По его словам, общество будет нуждаться в той или иной форме базового дохода в ближайшие годы, учитывая изменения климата, а также грядущие технологические прорывы и переход к промышленному производству. Строндж считает, что важно обратить внимание общественности на проблему сейчас, чтобы в будущем иметь возможность внедрить идею на национальном уровне.

Ранее сообщалось, что еженедельно в Великобритании банкротятся около 1000 человек. За семь лет общая сумма долга граждан по взятым кредитам удвоилась и превысила триллион фунтов стерлингов. Обе цифры — рекордные для Соединенного королевства. Специалисты ожидают дальнейшего роста процентных ставок, а также числа банкротов.

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    Мария Черкасова
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