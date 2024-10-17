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12:20, 17 октября 2024Культура

Экс-солист «Отпетых мошенников» отреагировал на сообщения о госпитализации

Экс-солист «Отпетых мошенников» Богомазов опроверг сообщения о госпитализации

Фото: Darya Orlova / Globallookpress.com

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Игорь (Гарик) Богомазов отреагировал на сообщения о своей госпитализации. Его слова приводит NEWS.ru.

«Ничего такого нет. Все хорошо, да. Спасибо», — сказал исполнитель.

Утром в четверг, 17 октября, Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации артиста. По данным источника, 49-летнему Богомазову стало плохо из-за последствий перенесенной пневмонии. Отмечалось, что экс-участник культовой группы жаловался медикам на слабость и артериальное давление, после чего его проверили на гипертоническую болезнь.

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      Варвара Кошечкина
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