Солиста группы «Отпетые мошенники» госпитализировали в Москве

Mash: солист группы «Отпетые мошенники» Богомазов был госпитализирован в Москве

Солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря (Гарика) Богомазова госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, артисту стало плохо на фоне перенесенной пневмонии. Певец жаловался на слабость и артериальное давление.

Отмечается, что во время обследования на гипертоническую болезнь у исполнителя также обнаружили артрит и подагру.

Ранее актеру Григорию Чабану стало плохо на сцене во время спектакля «Три сестры» в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Он потерял сознание.