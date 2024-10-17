Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:20, 17 октября 2024Культура

Солиста группы «Отпетые мошенники» госпитализировали в Москве

Mash: солист группы «Отпетые мошенники» Богомазов был госпитализирован в Москве

Фото: Darya Orlova / Russian Look / Globallookpress.com

Солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря (Гарика) Богомазова госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, артисту стало плохо на фоне перенесенной пневмонии. Певец жаловался на слабость и артериальное давление.

Отмечается, что во время обследования на гипертоническую болезнь у исполнителя также обнаружили артрит и подагру.

Ранее актеру Григорию Чабану стало плохо на сцене во время спектакля «Три сестры» в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Он потерял сознание.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Остальные отступают или сдаются в плен». Российские военные назвали категорию самых активно сопротивляющихся бойцов ВСУ

      В Германии оценили риск нападения России на страну

      Украина за ночь выпустила 13 беспилотников по трем российским регионам. Что об этом известно?

      Известного телеведущего срочно госпитализировали из-за проблем с кишечником

      Москвичи пережили самую холодную ночь

      Харрис приблизилась к Трампу по уровню поддержки избирателей

      В российском регионе мигрантам запретили работать в 15 сферах

      Росздравнадзор ответил на данные о нехватке аналогов «Оземпика» в аптеках

      Новая возлюбленная Элджея показала фото в откровенных нарядах

      Россиянка измазала кетчупом иконы в православном соборе и попалась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше