Экс-солистка «Серебра» показала внешность на архивных фото

Певица Катя Кищук показала внешность с черными волосами на архивных фото

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук показала внешность на архивных фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

30-летняя исполнительница позировала на одном из кадров с черными волосами и фиолетовой помадой на губах, держа в руках кота. Также она снялась с бейсбольной битой и бутылкой виски рядом с двумя парнями, которые стояли к ней вплотную.

Кроме того, певица предстала перед камерой, сидя на диване в укороченной черной шубе и прозрачных колготках. «Разбила тебе сердце на первом курсе», — указала она в подписи.

Ранее Кищук и возлюбленная российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов), модель и блогерша Елизавета Василенко показали совместные откровенные фото.