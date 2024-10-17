Брянский губернатор Богомаз сообщил еще об одном сбитом украинском БПЛА

Еще один украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник.

По его словам, на месте уничтожения беспилотника работают оперативные и экстренные службы. Глава области также поблагодарил войска ПВО за работу.

Это не первая атака на регион за 17 октября. Так, ранее в этот же день губернатор сообщал о нападении четырех беспилотников. Все удалось сбить, отмечал Богомаз.