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16:59, 17 октября 2024Россия

Еще один украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил еще об одном сбитом украинском БПЛА

Фото: РИА Новости

Еще один украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник.

По его словам, на месте уничтожения беспилотника работают оперативные и экстренные службы. Глава области также поблагодарил войска ПВО за работу.

Это не первая атака на регион за 17 октября. Так, ранее в этот же день губернатор сообщал о нападении четырех беспилотников. Все удалось сбить, отмечал Богомаз.

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      Никита Абрамов
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