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10:03, 17 октября 2024Наука и техника

Определен лучший способ избавиться от лишнего веса

Proceedings of the Royal Society B: режим «старт-стоп» увеличивает энергозатраты

Фото: maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom

Ученые Миланского университета определили лучший способ избавиться от лишнего веса. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Proceedings of the Royal Society B, выполнение упражнений в режиме «старт-стоп» помогает увеличить энергозатраты на 20-60 процентов по сравнению с равномерной активностью.

Оказалось, что метод выполнения упражнений с остановками требует большей энергии для достижения заданного темпа каждый раз после начала движения. В нормальных условиях энергетические затраты рассчитываются на основе стабильного метаболического состояния, но в случае с чередованием пауз организму приходится заново настраиваться на нагрузку, что увеличивает потребление кислорода и, следовательно, энергии.

Для оценки энергетических затрат исследователи пригласили десять добровольцев, которые по очереди поднимались по лестнице и ходили по беговой дорожке с чередованием коротких остановок, что позволило измерить расход кислорода в разных условиях. Для измерений использовалась специальная маска, отслеживающая потребление кислорода, что позволило точно оценить энергозатраты участников.

Полученные данные показали, что при многократном чередовании коротких подходов потребление энергии увеличивалось на 20–60 процентов по сравнению с упражнениями, выполняемыми без остановок. Это объясняется тем, что телу нужно затратить больше энергии для подготовки к каждой новой активности после перерыва, как это происходит при разгоне автомобиля, когда двигатель потребляет больше топлива.

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      Александр Еникеев
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