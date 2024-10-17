Уходящим иностранным компаниям оставят пять процентов от стоимости актива

Силуанов подтвердил повышение дисконта для продажи активов иностранным бизнесом

Компаниям из недружественных стран, которые решат продать свои активы в России и покинуть страну, оставят только пять процентов от рыночной стоимости предприятий. Такую информацию подтвердил министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, дисконт для продажи активов вырастет до 60 процентов, а взнос в бюджет составит 35 процентов. Поскольку обе доли должны быть определены исходя из оценки рынком, то их сложение и позволяет высчитать конкретный процент, на который могут рассчитывать владельцы уходящей компании.

На прошлой неделе о новых условиях со ссылкой на письмо Минфина сообщил «Коммерсантъ». Издание указывало, что правила меняются в соответствии с указом президента страны Владимира Путина от 2 октября.

До этого для одобрения сделки правительственной комиссией дисконт должен был составлять 50 процентов, а взнос — 15 процентов. Таким образом, продавцу оставалось 35 процентов. Также указ от 2 октября предусматривает, что сделки по продаже и покупке активов стоимостью более 50 миллиардов рублей должен согласовать лично президент.

Ранее сообщалось, что размер требований Генпрокуратуры в отношении британо-нидерландской Shell превышает миллиард евро. Если Арбитражный суд Москвы удовлетворит их в полном объеме, то компании может не получить никакой компенсации за долю в проекте «Сахалин-2».