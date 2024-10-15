В России захотели отказать Shell в компенсации за долю в «Сахалине-2»

Генпрокуратура потребовала в суде взыскать с Shell более миллиарда евро убытков

Размер требований Генпрокуратуры в отношении британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell превышает миллиард евро. Об этом со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Москвы, который будет рассматривать иск, сообщает РИА Новости.

Список ответчиков и третьих лиц, которых ведомство захотело привлечь, свидетельствует о том, что дело касается ситуации вокруг проекта «Сахалин-2». После начала боевых действий на Украине в 2022 году Shell отказалась продолжать работу и ее доля размером 27,5 процента после смены управляющей компании досталась «Газпрому», у которого теперь 77,5 процента.

Выплаты за утраченные активы корпорация не получила, потому что перед этим российские власти хотели оценить нанесенный ей ущерб по всему спектру сотрудничества. Однако, по данным «Коммерсанта», в момент, когда на долю Shell претендовал «Новатэк», ее стоимость оценивалась в 94,8 миллиарда рублей, что по нынешнему курсу меньше миллиарда евро. Таким образом, если иск Генпрокуратуры удовлетворят в полном объеме, то компании полностью откажут в компенсации.

Ответчиками по иску значатся «Шелл Глобал Солюшнз Интернешнл Интернешэнл Б.В.», «Шелл Эксплорейшн Энд Продакшн Сервисез Б.В.», ООО «Шелл нефтегаз Девелопмент», «Шелл Интернешнл Эксплорэйшн Энд Продакшн Б.В.», «Шелл Сахалин Сервисес Б.В.», «Шелл Энерджи Юроп Лтд», «Шелл», «Шелл Сахалин Холдингз Б.В.». В качестве третьих лиц привлечены «Газпром экспорт», Минэнерго, правительство Сахалинской области и оператор проекта «Сахалин-2» — компания «Сахалинская энергия».

Вскоре после подачи иска стало известно, что компания «Шелл нефтегаз девелопмент», российское структурное подразделение Shell подала заявление о ликвидации.