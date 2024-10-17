ФСБ задержала мужчину за призывы к насилию против патриотов России

ФСБ задержала омича за призывы к насилию против патриотов России

В Омске сотрудники ФСБ задержали местного жителя, призывавшего к насилию против патриотов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя УФСБ по Омской области Ирину Руснак.

По данным силовиков, молодой человек занимался администрированием украинских Telegram-каналов, через которые осуществлял сбор средств на поддержку террористических организаций и Вооруженных сил Украины. Зафиксированы факты перевода денег на счета этих организаций. Также злоумышленник публично призывал пользователей к совершению насильственных действий в отношении патриотически настроенных граждан РФ.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянку за призывы к насилию против русских.