Nature Astronomy: в Млечном Пути обнаружили древнейший звездный диск

Астрономы Китайской академии наук и Университета Торонто обнаружили древнейший звездный диск в Млечном Пути. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Найденный древний диск получил название PanGu. Это звездное образование, по мнению исследователей, отражает начальную стадию формирования Млечного Пути, когда он еще не был перегружен звездами из других галактик. Галактические слияния значительно увеличили размер и массу Млечного Пути, усложняя для ученых определение его изначальной структуры.

Чтобы определить возраст звезд в разных частях галактики, исследователи использовали метод датирования, основанный на определении углового момента орбит старых поколений звезд. Такой подход позволил ученым изолировать звезды, которые могли входить в первоначальный состав галактического диска.

Согласно проведенным расчетам, общая масса древнего диска PanGu составляет около 3,7 миллиарда масс Солнца. Это значительно больше, чем ожидалось, учитывая, что первые звезды сформировались примерно 13,4 миллиарда лет назад, вскоре после Большого взрыва. Ученые утверждают, что такое количество звезд могло появиться благодаря постоянному процессу звездного образования, тогда как остальные звезды могли исчезнуть, взорвавшись как сверхновые.

Исследователи также установили, что масса текущего галактического диска составляет 2,2 миллиарда солнечных масс, что составляет лишь 0,2 процента от общей массы Млечного Пути. Это открытие подчеркивает, насколько сильно галактика изменилась и увеличилась за счет поглощения других галактик на протяжении своей истории.

По словам ученых, полученные данные указывают на то, что Млечный Путь достиг своего максимального размера около 11 миллиардов лет назад, после чего продолжал накапливать массу, но уже не за счет звездообразования, а за счет слияния с другими галактиками.