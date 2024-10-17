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11:20, 17 октября 2024Мир

Генсек НАТО назвал условие для переговоров России и Украины

Генсек НАТО Рютте: Украина должна начать переговоры с Россией с позиции силы

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина должна иметь возможность начать переговоры с Россией с позиции силы. Такое условие назвал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

«Мы в этом деле, если потребуется, надолго. Очевидно, что мы хотим оказаться в таком положении, когда Украина с позиции силы сможет начать переговоры с Россией, но пока этот момент не наступил, она может рассчитывать на постоянную поддержку», — заявил генсек.

Ранее в НАТО заявили о невозможности выполнения главного пункта «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. По словам высокопоставленного чиновника альянса, присоединение Украины к блоку в ближайшем будущем невозможно.

«Я не поставлю и бутылки вина на то, что в ближайшем будущем Украина получит приглашение и сможет вступить в НАТО. Многое будет зависеть от того, что будет думать по этому поводу новая американская администрация [после проведение президентских выборов в США], но я вижу, что ситуация немного меняется, так что тема становится более серьезной [с каждым днем]», — заявил собеседник издания.

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      Виктория Кондратьева
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