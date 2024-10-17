Глава европейской дипломатии обвинил Израиль в атаке на систему ООН

Глава евродипломатии Боррель: Израиль атакует систему ООН

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Израиль в том, что тот атакует систему ООН. Его слова передает ТАСС.

«ООН атакована по всем фронтам правительством Израиля», — отметил Боррель.

По словам главы евродипломатии, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «воспринимается как антисемит» израильскими властями, а Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) считается «террористом». Боррель добавил, что «вся система ООН находится под атакой» со стороны Израиля.

Дипломат также выразил надежду, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) на саммите объединения «решительно осудят атаки Израиля на персонал ООН».

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что обстрелы Временных сил ООН в Ливане со стороны израильских войск были оплошностью.