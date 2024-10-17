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01:16, 17 октября 2024Мир

В Израиле назвали обстрелы ЦАХАЛ миротворцев ООН оплошностью

Глава МИД Израиля Кац: обстрелы ЦАХАЛ миротворцев ООН были оплошностью

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обстрелы Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были оплошностью. Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил глава израильского МИД Исраэль Кац.

«Это была оплошность. В нашу политику не входит нападать на ВСООНЛ. Сейчас мы работаем над решением этой проблемы. ЦАХАЛ ведет переговоры с ВСООНЛ, и МИД также ведет переговоры о решении этой проблемы», — сказал министр.

Кац подчеркнул, что обстрелы миротворцев ООН происходили из-за того, что ливанская группировка «Хезболла» действует в непосредственной близости от их баз.

Ранее ЦАХАЛ вновь открыл огонь по миротворческому контингенту ООН в Ливане. По мнению миротворцев, этот инцидент не был случайностью и носил намеренный характер.

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      Артём Верейкин
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