Глава МИД Великобритании обсудит с Китаем помощь России на Украине

FT: глава МИД Великобритании Лэмми обсудит с Китаем помощь России на Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми во время встречи со своим китайским коллегой Ваном И сбирается обсудить якобы помощь Китая России в конфликте на Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Лэмми на встрече с Ван И намерен поднять вопрос поддержки Пекином Москвы в конфликте на Украине, а также обсудить обеспокоенность Лондона по поводу нарушений прав человека в Китае (...) Лэмми обсудит как разногласия, так и области сотрудничества стран вместе со своим коллегой», — передает газета.

Авторы материала отмечают, что это первая поездка в КНР для дипломата с момента вступления в должность и всего лишь вторая — для британского министра иностранных дел в материковой части Китая за последние шесть лет.

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай «положил большой палец на чашу весов» в конфликте Украине, так как якобы поддерживает Россию. В частности, по ее словам, Китай якобы занимается поставкой компонентов двойного назначения. При этом она не предоставила каких-либо доказательств.